Территорию развития инклюзии создали в подростковом клубе Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Новая образовательная игровая студия «ТРИ» (Территория развития инклюзии) для особенных жителей запускается в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Всех желающих ждут на открытие в четверг, 14 декабря, в 15:00 в подростковом клубе «Профи» (улица Баранова, 66).

В программе творческий мастер-класс, игровые тренировки по настольному теннису и настольным спортивным играм. И всё это в уютном, обновлённом пространстве, созданном для горожан с особыми потребностями на грант в 1,1 млн рублей. Проект победил в конкурсе инициативного бюджетирования «Без границ».