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Территорию развития инклюзии создали в подростковом клубе Ижевска

09:40, 12 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Территорию развития инклюзии создали в подростковом клубе Ижевска
09:40, 12 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
324
0
#Ижевск\n#инициативы\n#инклюзия
Фото: unsplash.com
324
0

Проект победил в грантовом конкурсе инициативного бюджетирования.

Ижевск. Удмуртия. Новая образовательная игровая студия «ТРИ» (Территория развития инклюзии) для особенных жителей запускается в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Всех желающих ждут на открытие в четверг, 14 декабря, в 15:00 в подростковом клубе «Профи» (улица Баранова, 66).

В программе творческий мастер-класс, игровые тренировки по настольному теннису и настольным спортивным играм. И всё это в уютном, обновлённом пространстве, созданном для горожан с особыми потребностями на грант в 1,1 млн рублей. Проект победил в конкурсе инициативного бюджетирования «Без границ».

09:40, 12 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
324
0
#Ижевск\n#инициативы\n#инклюзия