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В деревне Удмуртские Ключи обустроили 230-метровый спуск к купели

17:35, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В деревне Удмуртские Ключи обустроили 230-метровый спуск к купели
17:35, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#Глазовский район\n#благоустройство\n#инициативы\n#купель
Фото: пресс-служба администрации Глазовского района УР
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Работы провели по программе инициативного бюджетирования.

Глазов. Удмуртия. Комплекс купели в деревне Удмуртские Ключи продолжает преображаться. Об этом в соцсетях сообщила глава Глазовского района Удмуртии Галина Аверкиева.

«На днях был открыт спуск к купели, его длина составляет порядка 230 метров. Здесь установлена лестница и уличное освещение, чтобы путь был светлый и безопасный. Работы были выполнены в рамках программы инициативного бюджетирования», — написала глава района.

Она также отметила, что проект реализовали по инициативе активных жителей деревни. Для них комплекс купели стал особенным местом, а потому решение было принято единогласно: территорию нужно продолжать развивать.

Открытие спуска стало одним из этапов, в 2024 году планируется начать строительство храма.

«Комплекс купели — место с необычайной атмосферой. Здесь можно не только отдохнуть душой, но и почувствовать себя обновлённым и полным сил после купания в чистейшей освящённой родниковой воде. Убедиться в этом можно будет 18-19 января, ведь именно на территории комплекса купели состоятся Крещенские купания», — отметила Галина Аверкиева.

17:35, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Удмуртия\n#Глазовский район\n#благоустройство\n#инициативы\n#купель