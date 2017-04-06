Ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани взяли террористы ИГИЛ

Убийство полицейских произошло в ночь на 4 апреля.

Астрахань. Террористическая организация «Исламское государство» (запрещенная в России преступная группировка) взяла на себя ответственность за нападение сотрудников Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Информация об этом появилась на портале террористов 6 апреля, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

По словам боевиков, именно приверженцы ИГ убили правоохранителей и устроили стрельбу на посту Росгвардии.

В ночь на 4 апреля преступники спровоцировали ДТП и расстреляли полицейских, которые прибыли на место происшествия.

На сайте МВД России по Астраханской области сообщается, что 6 апреля сотрудники полиции совместно с подразделениями Росгвардии и ФСБ России обнаружили и ликвидировали троих преступников. Один был устранен при нападении на пост Росгвардии.

Трое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление, было принято решение об их ликвидации.

В Следственном комитете России предположили, что нападение боевиков произошло из-за неприязни к правоохранительным органам.