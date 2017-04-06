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      Ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани взяли террористы ИГИЛ

      19:40, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:40, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      136
      0
      #боевики\n#нападение\n#террористы\n#Росгвардия
      Фото: theins.ru
      136
      0

      Убийство полицейских произошло в ночь на 4 апреля.

      Астрахань. Террористическая организация «Исламское государство» (запрещенная в России преступная группировка) взяла на себя ответственность за нападение сотрудников Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Информация об этом появилась на портале террористов 6 апреля, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      По словам боевиков, именно приверженцы ИГ убили правоохранителей и устроили стрельбу на посту Росгвардии.

      В ночь на 4 апреля преступники спровоцировали ДТП и расстреляли полицейских, которые прибыли на место происшествия.

      На сайте МВД России по Астраханской области сообщается, что 6 апреля сотрудники полиции совместно с подразделениями Росгвардии и ФСБ России обнаружили и ликвидировали троих преступников. Один был устранен при нападении на пост Росгвардии.

      Трое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление, было принято решение об их ликвидации.

      В Следственном комитете России предположили, что нападение боевиков произошло из-за неприязни к правоохранительным органам.

      19:40, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      136
      0
      #боевики\n#нападение\n#террористы\n#Росгвардия
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