В одном из домов Глазова сотрудники полиции обнаружили гранату

Глазов. Удмуртия. В жилой квартире одного из домов Глазова обнаружили муляж гранаты. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли гранату в квартире одного из домов по улице Льва Толстого.

Информацию передали дежурному по управлению Росгвардии, после чего на место прибыла группа разминирования ОМОН «Барс».

Специалисты установили, что находка не содержит взрывчатых веществ, а является муляжом гранаты Ф-1.

Управление Росгвардии по Удмуртии напоминает, что при обнаружении любых подозрительных предметов категорически запрещено с ними как-либо взаимодействовать. О находке нужно незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.