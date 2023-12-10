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Экс-начальника отдела  Росгвардии по Удмуртии отправили под домашний арест

11:58, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Экс-начальника отдела  Росгвардии по Удмуртии отправили под домашний арест
11:58, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#домашний арест\n#Росгвардия\n#Индустриальный суд\n#Удмуртия
Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Ижевск. Удмуртия. Экс-начальника отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Удмуртии Соковикова отправили под домашний арест. Об этом сообщило судейское сообщество республики.

9 декабря Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о заключении Соковикова под стражу.

Он обвиняется по части 1 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

В ходе судебного заседания подсудимый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Они аргументировали это тем, что скрываться от следствия и давить на свидетелей Соковиков не намерен.

По итогу заседания суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

11:58, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#домашний арест\n#Росгвардия\n#Индустриальный суд\n#Удмуртия