Экс-начальника отдела  Росгвардии по Удмуртии отправили под домашний арест

Ижевск. Удмуртия. Экс-начальника отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Удмуртии Соковикова отправили под домашний арест. Об этом сообщило судейское сообщество республики.

9 декабря Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о заключении Соковикова под стражу.

Он обвиняется по части 1 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

В ходе судебного заседания подсудимый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Они аргументировали это тем, что скрываться от следствия и давить на свидетелей Соковиков не намерен.

По итогу заседания суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.