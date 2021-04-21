Коммерческие долги регионов заместят бюджетными кредитами

Также Путин поручил выдавать регионам льготные займы на реализацию инфраструктурных проектов.



Москва. Правительство России до июня 2021 года разработает предложения по устойчивой финансовой самостоятельности регионов. Поручение об этом дал 21 апреля Владимир Путин, когда зачитывал послание Федеральному собранию.

Также президент предложил снизить долговую нагрузку на субъекты. В частности, заимствования в коммерческих банках на сумму свыше 25% собственных доходов региона можно будет закрыть за счет бюджетных кредитов со сроком погашения до 2029 года. Путин добавил, что до того же срока следует продлить сроки выплаты бюджетных кредитов, которые выдавались областям, краям и республикам в 2020 году на борьбу с коронавирусом.

Глава государства отметил, что «уравниловки» при распределении этих денег быть не должно, чем скромнее были заимствования того или иного субъекта, тем большую сумму на снижение долговой нагрузки он получит.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал введение нового вида финансовой поддержки территорий – инфраструктурные кредиты. Федеральный центр будет выдавать их под 3% годовых со сроком погашения в 15 лет. Выплачивать достаточно будет лишь проценты, само «тело» кредита возвращать не потребуют. На эту программу выделят 500 млрд рублей до 2023 года. Средства можно будет расходовать исключительно на инфраструктурные проекты – строительство дорог, мостов, иных важных объектов.