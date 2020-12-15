Мишустин подписал постановления по ограничению роста цен на продовольствие

Ранее они были рассмотрены на заседании правительства.



Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд документов, разработанных ранее правительством. Они призваны остановить рост цен на продукты питания, сообщает пресс-служба кабмина.

В частности, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе предписывается заключить соглашения с производителями и торговыми сетями на первый квартал 2021 года по «потолку» цен на сахар и подсолнечное масло. По предварительным данным, они должны стоить в рознице не дороже 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно.

Также на период с 15 февраля по 30 июня будущего года вводятся квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в пределах 17,5 млн т. При вывозе пшеницы в объемах не выше этого количества устанавливается пошлина в размере 25 евро за тонну. Прочие зерновые в пределах указанной квоты пошлиной не облагаются. При вывозе сверх квоты зерно обложат пошлиной в 50% от таможенной стоимости товара, но не менее 100 евро за тонну.

Для стабилизации цен на муку и хлеб предприятиям мукомольной отрасли дадут субсидии на покупку зерна. В частности, они смогут компенсировать до 50% разницы между текущей и среднемесячной ценой на пшеницу за аналогичные периоды 3 предыдущих лет (на основе данных Росстата), скорректированной с учетом инфляции.

Как уже сообщалось, часть этих предложений озвучили на заседании правительства 14 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.