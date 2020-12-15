Мишустин подписал постановления по ограничению роста цен на продовольствие

Ранее они были рассмотрены на заседании правительства.
Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд документов, разработанных ранее правительством. Они призваны остановить рост цен на продукты питания, сообщает пресс-служба кабмина.
В частности, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе предписывается заключить соглашения с производителями и торговыми сетями на первый квартал 2021 года по «потолку» цен на сахар и подсолнечное масло. По предварительным данным, они должны стоить в рознице не дороже 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно.
Также на период с 15 февраля по 30 июня будущего года вводятся квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в пределах 17,5 млн т. При вывозе пшеницы в объемах не выше этого количества устанавливается пошлина в размере 25 евро за тонну. Прочие зерновые в пределах указанной квоты пошлиной не облагаются. При вывозе сверх квоты зерно обложат пошлиной в 50% от таможенной стоимости товара, но не менее 100 евро за тонну.
Для стабилизации цен на муку и хлеб предприятиям мукомольной отрасли дадут субсидии на покупку зерна. В частности, они смогут компенсировать до 50% разницы между текущей и среднемесячной ценой на пшеницу за аналогичные периоды 3 предыдущих лет (на основе данных Росстата), скорректированной с учетом инфляции.
Как уже сообщалось, часть этих предложений озвучили на заседании правительства 14 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
На рост цен на базовые продукты обратил внимание президент России Владимир Путин. Проблемой занялось правительство, было проведено несколько совещаний, сформирована рабочая комиссия, которая выработала комплекс мер, по которым принимаются соответствующие постановления.