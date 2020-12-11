В правительстве предложили установить потолок цен на сахар и подсолнечное масло

Совещание на эту тему с участниками рынка провел первый вице-премьер федерального правительства.



Москва. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов провел совещание с участием ведущих производителей и продавцов продуктов питания. На нем было решено ограничить цены на 2 товара, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По словам участников рынка, килограмм сахара власти предписали продавать в рознице не дороже 45 рублей, литр подсолнечного масла – в пределах 110 рублей. При этом оптовая стоимость сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм, масла - 95 рублей за литр. Документ об этом пока не подписан.

Ранее ситуацию с ростом цен на продовольственные товары раскритиковал Владимир Путин. Президент отметил, что сахара и подсолнечного масла в России достаточно, чтобы полностью закрыть собственные потребности. Однако производители и продавцы, по его словам, попытались уравнять внутренние цены с мировыми.

10 декабря совещание по данному вопросу провел премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал владельцев агрокомплексов и торговых сетей умерить аппетиты. Также глава кабмина распорядился принять конкретные меры по снижению цен.

По данным Росстата, в ноябре продовольственные товары в стране подорожали в пределах 5,76% в годовом выражении. Росли цены на огурцы и помидоры, крупы, сахар, подсолнечное масло, яйца, хлеб и рыбу.