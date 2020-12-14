Правительство подготовило комплекс мер по ограничению роста цен на продовольствие

В частности, для сахара в рознице установят потолок в 46 рублей за килограмм.



Москва. До 20 декабря в России будут заключены соглашения по ограничению цен между производителями сахара и подсолнечного масла с одной стороны и розничными сетями – с другой. Об этом доложил 14 декабря председателю правительства Михаилу Мишустину министр экономического развития Максим Решетников, сообщает пресс-служба кабмина.

Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года. Как уточнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, ожидается, что цены на сахарный песок в рознице будут установлены в пределах 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 110 рублей за литр.

При этом приняты также меры по ограничению экспорта сельхозпродукции и одновременно – поддержки производителей. В частности, сахарозаводы получат льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сырья для переработки. Посевные площади под сахарную свеклу в следующем году будут увеличены.

На вывоз семян подсолнечника уже введена запретительная таможенная пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. Правительство может ввести также пошлины на экспорт подсолнечного масла, но только в том случае, если соглашения с производителями не будут исполняться, пояснил на совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В кабмин уже поступил проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т. Также внесен проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины на вывоз зерна в размере 25 евро за тонну.

Кроме того, мукомольные предприятия получат субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы, а хлебозаводы – на возмещение части затрат на приобретение муки.

Отдельные меры предлагается принять для недопущения скачков цен на продовольствие в будущем. В частности, планируется изменить принятое в 2008 году постановление правительства, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких регионов. При этом планка колебания цен установлена в 30%. Ее могут снизить до 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен, рассказал Максим Решетников.

Премьер Михаил Мишустин одобрил перечисленные предложения и распорядился реализовать их в течение ближайшего времени.

Ранее ситуацию с ростом цен на продовольственные товары раскритиковал Владимир Путин. Президент отметил, что сахара и подсолнечного масла в России достаточно, чтобы полностью закрыть собственные потребности. Однако производители и продавцы, по его словам, попытались уравнять внутренние цены с мировыми.