Премьер-министр России утвердил состав рабочей группы по контролю цен на продукты

Генпрокуратура также проверит обоснованность роста цен во всех регионах.

Москва. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты в стране. Как передают «Известия» , это произошло в субботу, 12 декабря.

По данным документа на сайте правительства Российской Федерации, в рабочую группу вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель ФНС Даниил Егоров, руководитель ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.

Также в рабочую группу включили помощника председателя правительства Игоря Артемьева, замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова и директора департамента экономического развития и финансов правительства Василия Толоко.

Напомним, что 9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на базовые продукты питания в стране нельзя списывать на пандемию коронавируса. Глава государства удивился ростом цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Генпрокуратура 11 декабря поручила проверить во всех регионах обоснованность роста цен на продукты.

Отметим, что Михаил Мишустин также поручил представить до 21 декабря предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.