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Мишустин отменил ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградской областью

11:07, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
Мишустин отменил ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградской областью
11:07, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
38
0
#транспорт\n#ограничения\n#железная дорога\n#пассажирские перевозки\n#Калининград\n#коронавирус\n#Михаил Мишустин
Фото: pixabay.com
38
0

Свободный въезд в самый западный регион России запретили из-за коронавируса в апреле.

Москва. В России восстановлено свободное пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами страны. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса движение пассажирских поездов в самый западный регион России было приостановлено с 6 апреля. Позднее, с 1 июля, в Калининград пустили составы из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако билеты на них продавали только при наличии постоянной регистрации в регионе прибытия. Теперь ехать в указанном направлении могут все желающие.

Кроме того, этим же постановлением иностранцам для краткосрочных командировок разрешается прибывать в Россию без виз. Данным правом могут воспользоваться обладатели дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.

11:07, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
38
0
#транспорт\n#ограничения\n#железная дорога\n#пассажирские перевозки\n#Калининград\n#коронавирус\n#Михаил Мишустин

 

 

 


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