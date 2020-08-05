Мишустин отменил ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградской областью

Свободный въезд в самый западный регион России запретили из-за коронавируса в апреле.



Москва. В России восстановлено свободное пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами страны. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса движение пассажирских поездов в самый западный регион России было приостановлено с 6 апреля. Позднее, с 1 июля, в Калининград пустили составы из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако билеты на них продавали только при наличии постоянной регистрации в регионе прибытия. Теперь ехать в указанном направлении могут все желающие.

Кроме того, этим же постановлением иностранцам для краткосрочных командировок разрешается прибывать в Россию без виз. Данным правом могут воспользоваться обладатели дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.