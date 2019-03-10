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В администрации главы Чувашии прокомментировали слова чиновника о низких зарплатах бюджетников

10:08, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
10:08, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
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#Чувашия\n#зарплата\n#власть и чиновники
Фото: gov.cap.ru
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По мнению пресс-службы администрации главы региона, СМИ исказили смысл выступления руководителя администрации.

Чебоксары. Чувашия. В Чувашии прокомментировали слова руководителя администрации главы республики о низких зарплатах бюджетников. Напомним, что на сессии регионального Госсовета Юрий Васильев заявил, что достойную зарплату получают учителя и врачи, которые много работают.

«На самом деле есть учителя, которые получают мало. Но они мало работают, и об этом надо сегодня честно говорить. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», - сказал чиновник в ответ на претензии одного из депутатов.

«На самом деле выступление Юрия Васильева на сессии Госсовета Чувашии было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в республике указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

Было озвучено, что у учителей, которые работают на полставки, заработная плата складывается ниже установленных индикаторов, предусмотренных указами президента России. У кого нагрузка больше, у того, соответственно, выше уровень заработной платы. Слова «лень, ленивые» и т.п. в речи руководителя администрации главы Чувашской Республики не звучали вообще», - прокомментировали в пресс-службе.

10:08, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
111
0
#Чувашия\n#зарплата\n#власть и чиновники

 

 

 


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