В администрации главы Чувашии прокомментировали слова чиновника о низких зарплатах бюджетников

По мнению пресс-службы администрации главы региона, СМИ исказили смысл выступления руководителя администрации.

Чебоксары. Чувашия. В Чувашии прокомментировали слова руководителя администрации главы республики о низких зарплатах бюджетников. Напомним, что на сессии регионального Госсовета Юрий Васильев заявил, что достойную зарплату получают учителя и врачи, которые много работают.

«На самом деле есть учителя, которые получают мало. Но они мало работают, и об этом надо сегодня честно говорить. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», - сказал чиновник в ответ на претензии одного из депутатов.

«На самом деле выступление Юрия Васильева на сессии Госсовета Чувашии было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в республике указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

Было озвучено, что у учителей, которые работают на полставки, заработная плата складывается ниже установленных индикаторов, предусмотренных указами президента России. У кого нагрузка больше, у того, соответственно, выше уровень заработной платы. Слова «лень, ленивые» и т.п. в речи руководителя администрации главы Чувашской Республики не звучали вообще», - прокомментировали в пресс-службе.