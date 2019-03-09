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Российский чиновник объяснил низкую зарплату учителей их ленью

18:25, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
18:25, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
260
0
#Чувашия\n#зарплата\n#чиновники\n#лень\n#учителя
Фото: @arzik2
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На этот раз оригинальным взглядом на бюджетную сферу поделился представитель Чувашии.

Чебоксары. Чувашия. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил, что некоторые врачи и учителя в республике получают мало денег, потому что «мало работают». Об этом сообщил «Взгляд».

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил Васильев.

Такое высказывание Васильева прозвучало на сессии Госсовета Чувашской Республики.

Напомним, недавно чиновник Роскосмоса Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой, обвинив людей в асоциальном образе жизни. Ранее министр из Самары посоветовала заводить огород, чтобы прокормить детей. До этого чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им. 

18:25, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
260
0
#Чувашия\n#зарплата\n#чиновники\n#лень\n#учителя

 

 

 


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