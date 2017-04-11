  • $ 57.39 ↑
  • € 60.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Российский крейсер «Варяг» пришел в Корею раньше американского авианосца

      12:50, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:50, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      150
      0
      #США\n#Россия\n#флот
      Фото: commons.wikimedia.org
      150
      0

      Цель похода – дружественный визит.

      Пусан. Корея. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» оказался в южнокорейском порту «Пусан» раньше, чем американский авианосец «Карл Винсон», который неожиданно развернули к Корее. О прибытии флагмана Тихоокеанского флота сообщило командование ВМС Кореи, сообщает «Российская газета».

      Крейсер «Варяг» и средний морской танкер «Печенга» прибыли с дружественным визитом. У корейских и российских моряков запланировано несколько совместных мероприятий и обсуждение планов по дальнейшему сотрудничеству. Предполагается, что корабли пробудут в корейском порту до 14 апреля, а затем продолжат океанский поход с заходом в семь зарубежных портов.

      «Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - пояснили в штабе Тихоокеанского флота.

      Ранее сообщалось, что США неожиданно направили ударную группу ВМС к берегам Южной Кореи, которая следовала изначально в Австралию. В Пентагоне это объяснили необходимостью демонстрации силы после ракетных испытаний КНДР.

      12:50, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      150
      0
      #США\n#Россия\n#флот
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа