Российский крейсер «Варяг» пришел в Корею раньше американского авианосца

Цель похода – дружественный визит.

Пусан. Корея. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» оказался в южнокорейском порту «Пусан» раньше, чем американский авианосец «Карл Винсон», который неожиданно развернули к Корее. О прибытии флагмана Тихоокеанского флота сообщило командование ВМС Кореи, сообщает «Российская газета».

Крейсер «Варяг» и средний морской танкер «Печенга» прибыли с дружественным визитом. У корейских и российских моряков запланировано несколько совместных мероприятий и обсуждение планов по дальнейшему сотрудничеству. Предполагается, что корабли пробудут в корейском порту до 14 апреля, а затем продолжат океанский поход с заходом в семь зарубежных портов.

«Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - пояснили в штабе Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что США неожиданно направили ударную группу ВМС к берегам Южной Кореи, которая следовала изначально в Австралию. В Пентагоне это объяснили необходимостью демонстрации силы после ракетных испытаний КНДР.