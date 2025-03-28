Ижевск. Удмуртия. О Петре Ильиче Чайковском расскажут во всех школах России. Об сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

31 марта школьники посетят открытый урок и поговорят на тему «Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П. И. Чайковского» (0+). Ребятам расскажут о значении искусства в жизни человека и обществе через призму творчества композитора.

А в московской школе Марьина Роща имени Василия Орлова урок проведут уроженцы Удмуртии, которые известны в культурной жизни страны: солистка Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Мария Пахарь, солистка Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского Ксения Мусланова и певец, поэт, режиссёр, лауреат международных и всероссийских конкурсов Павел Быков. А также лектором станет российский автор-исполнитель, солист группы «Burito», режиссёр-постановщик, диджей Игорь Бурнышев.

Масштабная акция пройдёт и в Удмуртии. В рамках неё занятия проведут не только представители образовательных организаций и деятели культуры, но и представители законодательной и исполнительной власти и СМИ. В открытых уроках участвуют около 200 человек, в том числе глава региона Александр Бречалов.