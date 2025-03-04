Ижевск. Удмуртия. В марте вступает в силу ряд федеральных законов, которые призваны улучшить жизнь граждан России в целом и Удмуртии в частности. Перечнем нововведений поделилась пресс-служба Госдумы РФ. Перечислим основные из них.

Самозапрет на оформление кредитов. Теперь жители страны смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов — как всех, так и некоторых в зависимости от условий. Банк увидит эту информацию и отказе в выдаче нового кредита или займа. Установить или снять ограничение можно будет через портал «Госуслуги». В МФЦ такая возможность появится не позднее 1 сентября 2025 года. Так любой человек сможет обезопасить себя от мошенников.

Защита здоровья детей. Запретят продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Раньше эти меры работали только в ряде регионов. Также запрещается продала детям потенциально опасных газосодержащих товаров (баллончики для заправки зажигалок).

Новые ограничения для иноагентов. Иноагенты или те, кто перечисляет им деньги, будут обязаны открыть специальный рублёвый счёт для зачисления на него ряда доходов, например, от продажи недвижимости и транспортных средств и сдачи их в аренду, использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Воспользоваться средствами можно будет только после снятия статуса.

Повышение надёжности систем теплоснабжения. Расширяется перечень субъектов, которые обеспечивают готовность к отопительному периоду. Муниципалитеты, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны иметь согласованный план действий по ликвидации аварий. Резервные системы теплоснабжения станут обязательными, что позволит в случае аварии оперативно переподключиться к другой системе.

Строительство соцобъектов. В договоры о комплексном развитии территории (КРТ) будут включать перечень объектов коммунальной инфраструктуры. В решение о КРТ также войдут расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.

Требования к рекламе кредитов. В рекламе кредитов и займов будут указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, или ссылку на сайт с этой информацией.

Снижение нагрузки на педагогов. Педагогические работники вузов и СПО будут подготавливать документацию по конкретному списку. На них не смогут возложить работу, не предусмотренную законом об образовании. Ранее вступили в силу аналогичные нормы, касающиеся учителей школ.

Маткапитал на строительство частных домов по эскроу-счетам. Индивидуальные жилые дома можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Разрешается использовать средства маткапитала через такой механизм.

Оплата неиспользованных отгулов. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении. Уточняется, что дополнительный день отдыха можно взять в течение года со дня работы в выходной или праздник, либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Наставничество на рабочем месте. Сотрудники со своего письменного согласия и поручения работодателя смогут стать наставниками для своих коллег. Этот вид работы должен быть оплачиваемым. Сроки и условия пропишут в трудовом договоре или допсоглашении.

Борьба с задержками зарплаты. Во всех регионах будут созданы межведомственные комиссии, которые займутся профилактикой и оперативным контролем проблем с задолженностью по зарплате. В неё войдут представители Минтруда и Роструда, силовых ведомств и профсоюзов.

Порядок госрегистрации транспортных средств. Снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль можно будет по заявлению владельца. Также прежний владелец после продажи сможет сразу снять ТС с учёта, а не ждать 10 дней, если сделку удостоверил нотариус или её совершили через Госуслуги.

Повышение качества туристических услуг. Экскурсоводы и гиды-переводчики не смогут осуществлять свою деятельность без обязательной аттестации. Они получат нагрудные идентификационные карточки, на которых будет размещён код.

Реабилитация инвалидов. В стране введут единые стандарты реабилитации инвалидов и создадут комплексную систему их поддержки. Также образовательные организации будут обязаны создавать спецусловия для учеников с ОВЗ и инвалидностью.

Запрет продажи лекарств с истёкшим сроком годности. Запрещена продажа таких лекарств и препаратов, сведения о маркировке или вводе в оборот которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств. Продажа просроченных препаратов будет автоматически блокироваться на кассе аптеки.

Ужесточение требований к табачной продукции. Все кальянные и другие бестабачные смеси для нагревания будут приравнены к никотинсодержащей продукции. Также в такую продукцию нельзя будет добавлять пищевые ароматизаторы.

Общие собрания собственников в МКД. Для проведения заочных голосований с помощью информсистем нужно использовать только ГИС ЖКХ или региональные аналоги. Информация о проведении собрания и его итогах будет автоматически направляться собственникам на Госуслуги.