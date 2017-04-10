США развернули авианосец к берегам Южной Кореи

В настоящее время на военных базах в Южной Корее находятся 28 тыс. военнослужащих США.

Сеул. Южная Корея. США неожиданно направили ударную группу ВМС к берегам Южной Кореи. Ранее она направлялась в Австралию, сообщают «Известия».

В ударную группу вошли атомный авианосец «Карл Винсон», два эсминца и крейсер, на борту которого находятся управляемые ракеты.

Министерство обороны Южной Кореи полагает, что это связано с противодействием угрозам со стороны КНДР. Южнокорейская армия готова отразить любые провокации северного соседа.

В Сеуле, Токио и Вашингтоне обеспокоены испытаниями ядерного оружия и баллистических ракет, которые проводит Северная Корея.

В настоящее время США наращивает присутствие в регионе. На военных базах в Южной Корее находится 28 тыс. военнослужащих.