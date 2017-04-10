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      США развернули авианосец к берегам Южной Кореи

      10:20, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:20, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      124
      0
      #военные испытания\n#США\n#Северная Корея
      Фото: twitter.com/pacificcommand
      124
      0

      В настоящее время на военных базах в Южной Корее находятся 28 тыс. военнослужащих США.

      Сеул. Южная Корея. США неожиданно направили ударную группу ВМС к берегам Южной Кореи. Ранее она направлялась в Австралию, сообщают «Известия».

      В ударную группу вошли атомный авианосец «Карл Винсон», два эсминца и крейсер, на борту которого находятся управляемые ракеты.

      Министерство обороны Южной Кореи полагает, что это связано с противодействием угрозам со стороны КНДР. Южнокорейская армия готова отразить любые провокации северного соседа.

      В Сеуле, Токио и Вашингтоне обеспокоены испытаниями ядерного оружия и баллистических ракет, которые проводит Северная Корея.

      В настоящее время США наращивает присутствие в регионе. На военных базах в Южной Корее находится 28 тыс. военнослужащих.

      10:20, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      124
      0
      #военные испытания\n#США\n#Северная Корея
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