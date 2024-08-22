Межевое. ДНР. Под контроль Донецкой Народной Республики возвращено Межевое. Село освободили бойцы группировки войск «Центр», передает RT со ссылкой на сводку Минобороны России за 22 августа.

Межевое находится в Покровском районе ДНР, к западу от Авдеевки, примерно в 3 км от Новоселовки Первой. Напомним, последняя была освобождена в начале августа.

Это уже четвертый населенный пункт ДНР, над которым был развернут российский триколор с начала недели. Ранее российские войска взяли под контроль Артемово, Новгородское, Желанное и железнодорожную станцию Выемка.