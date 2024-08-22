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Российские военные освободили Межевое в ДНР

17:57, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные освободили Межевое в ДНР
17:57, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
42
0

Это четвертый населенный пункт, взятый под контроль с начала недели

Межевое. ДНР. Под контроль Донецкой Народной Республики возвращено Межевое. Село освободили бойцы группировки войск «Центр», передает RT со ссылкой на сводку Минобороны России за 22 августа.

Межевое находится в Покровском районе ДНР, к западу от Авдеевки, примерно в 3 км от Новоселовки Первой. Напомним, последняя была освобождена в начале августа. 

Это уже четвертый населенный пункт ДНР, над которым был развернут российский триколор с начала недели. Ранее российские войска взяли под контроль Артемово, Новгородское, Желанное и железнодорожную станцию Выемка. 

 

17:57, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО