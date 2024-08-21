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Покинувшие Нью-Йорк силы ВСУ бросили там большое количество западного оружия

11:37, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Покинувшие Нью-Йорк силы ВСУ бросили там большое количество западного оружия
11:37, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
151
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#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Нью-Йорк\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
151
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До 2021 года этот поселок в ДНР назывался Новгородское, его освободили накануне.

Новгородское. ДНР. Российские военные нашли в освобожденном в ДНР поселке Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское) большое количество оружия западного производства. Об этом пишут «Известия»

На опубликованном изданием видео наши бойцы осматривают блиндаж ВСУ. На кадрах видны брошенные отступившим противником гранаты, артиллерийские снаряды американского производства, мины, патроны, продукты питания, в том числе банки тушенки.

Об освобождении Новгородского отчиталось 20 августа Минобороны России. В ведомстве отметили, что это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой (Дзержинской) агломерации и стратегически важный логистический узел ВСУ. 

Напомним, 19 августа в Минобороны заявили о взятии под контроль другого населенного пункта, расположенного неподалеку от «Нью-Йорка» — города Артемово. Таким образом, российские военные уверенно продвигаются к центру агломерации Торецку (Дзержинску) – одному из последних крупных городов Донбасса, остающихся под властью киевского режима. Также перед нашими бойцами появилась новая важная цель – Краматорск.

11:37, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
151
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Нью-Йорк\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация