Новгородское. ДНР. Российские военные нашли в освобожденном в ДНР поселке Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское) большое количество оружия западного производства. Об этом пишут «Известия».

На опубликованном изданием видео наши бойцы осматривают блиндаж ВСУ. На кадрах видны брошенные отступившим противником гранаты, артиллерийские снаряды американского производства, мины, патроны, продукты питания, в том числе банки тушенки.

Об освобождении Новгородского отчиталось 20 августа Минобороны России. В ведомстве отметили, что это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой (Дзержинской) агломерации и стратегически важный логистический узел ВСУ.

Напомним, 19 августа в Минобороны заявили о взятии под контроль другого населенного пункта, расположенного неподалеку от «Нью-Йорка» — города Артемово. Таким образом, российские военные уверенно продвигаются к центру агломерации Торецку (Дзержинску) – одному из последних крупных городов Донбасса, остающихся под властью киевского режима. Также перед нашими бойцами появилась новая важная цель – Краматорск.