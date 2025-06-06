Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили победителей программы «СВОй резерв18» (18+) среди ветеранов спецоперации, которые пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время заседания напомнил, что всего на участие в региональной программе заявились более 570 человек из 23 регионов страны. Сама программа направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. Всего в рамках программы этап собеседования прошли 126 ветеранов спецоперации. Ранее они проходили тестирование, писали эссе и заполняли анкеты.

По словам первого вице-премьера Удмуртии Татьяны Чураковой, тем, кто не прошёл отбор, обязательно предложат другие варианты по обучению или по работе.

«Это будут, в первую очередь, наши вузы. На территории Удмуртской Республики их пять. За каждым человеком будет закреплён кадровый консультант, который может показать все необходимые для человека треки. Это повышение квалификации, профессиональное обучение, получение высшего и среднего профессионального образования», — отметила Чуракова.

Она рассказала, что у каждого ветерана боевых действий будет наставник. В их качестве выступят главы муниципальных образований, депутаты, министры, заместители председателя правительства, а также руководители предприятий, члены Общественного совета и сам глава региона.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех испытаний, пройдут обучение по программе профессионального переподготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление». Обучение стартует 16 июня и продлится год. Программа включает академический блок из четырёх очных модулей: государственное управление, региональное и муниципальное управление, экономика и финансы, современные технологии управления, а также межмодульное обучение.

По итогам обучения каждый участник, успешно завершивший программу, получит диплом.