Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 9 июня, на территории ОАО «НИТИ «Прогресс» в Ижевске состоялся торжественный митинг в честь открытия мемориальной доски в память замгенерального директора по безопасности Алексея Анатольевича Тычинина, героически погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Алексей отдал очень много лет своей жизни нашему с вами институту. Во все сложные для России времена всегда находились люди, которые брали в руки оружие и отстаивали нашу с вами счастливую, мирную жизнь. Он для себя выбрал такое решение. Судьба распорядилась так, что его не стало. Хотелось бы выразить слова соболезнований в первую очередь семье, потому что для вас это огромное тяжёлое горе. Для нас это тоже тяжелое горе. Это поступок человека, который пожертвовал всем, что у него есть, ради нас. Вы, наверное, помните: в советское время у предприятий, учреждений, школ, ставили памятники, устанавливали мемориальные доски тем людям, которые ушли на фронт и не вернулись. И мы решили для себя, что надо обязательно увековечить память Алексея Анатольевича. Пусть эта табличка будет напоминанием, что в нашей жизни всегда есть место подвигу, самопожертвованию. Будет правильным, если мы постоянно будем его видеть, он останется с нами», — сказал в своём выступлении генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс» Андрей Зорин.

Вдова бойца Светлана Александровна от имени семьи поблагодарила руководство и коллектив института за сохранение памяти о супруге. Она подчеркнула, что он всегда ценил, что является частью команды НИТИ «Прогресс», и благодаря открытию мемориальной доски он остаётся членом команды и сейчас.

От имени семьи лучше всяких слов прозвучала музыка — исполненное на саксофоне «Адажио» Альбинони. Участники мероприятия почтили память Алексея Тычинина минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.

Напомним, Алексей Тычинин работал в ОАО «НИТИ «Прогресс» с 2006 года. В 2024 году отправился добровольцем на СВО. Героически погиб при исполнении своего воинского долга в декабре 2024 года. Простились с ним в конце января.