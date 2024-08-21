Желанное. ДНР. Бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила 21 августа пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, также было нанесено поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины, отражено шесть контратак. Всего в боях с соединениями группировки «Центр» противник потерял за сутки более 630 военнослужащих.

Поселок Желанное Ясиноватского района находится на покровском направлении.

Напомним, 20 августа российские военные освободили Новгородское (Нью-Йорк) под Торецком (Дзержинском), упорные бои за который продолжались несколько недель. Противник держался за него до последнего, поскольку это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой (Дзержинской) агломерации, через который велось снабжение ВСУ на данном участке.