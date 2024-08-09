В Курской области ВСУ потеряли за сутки около 300 военных и 27 единиц бронетехники

Москва. О ситуации в Курской области рассказали в Минобороны России. По данным пресс-службы ведомства, бои с вторгшимися в российский регион отрядами ВСУ идут в районах Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине города Суджи.

В указанных населенных пунктах в течение последних суток осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ. Противника атакуют подразделения группировки войск «Север» и подошедших резервов. Авиация и артиллерия пресекает попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории.

В частности, возле поселка Южный Кореневского района ударом с воздуха ликвидировано 5 бронетранспортеров «Страйкер», а у села Мартыновка Суджанского района разгромлена колонна из 1 танка, 4 бронетранспортеров и 1 боевой бронированной машины «Козак».

Кроме того, авиация и ракетные войска уничтожают резервы ВСУ в Сумской области Украины.

За сутки на Курском направлении ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, а также гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку «Краб» и 152 мм орудие Д-20.

Общие потери противника с начала атак на Курскую область составили до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в т. ч. 12 танков, 17 бронетранспортеров, 6 БМП, 67 боевых бронированных машин, а также 2 установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и 3 орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.

Напомним, атаки ВСУ на Курскую область начались в ночь на 6 августа. Они ведутся с использованием дронов, артиллерии, бронетехники и живой силы. Пострадали многие объекты инфраструктуры, жилые дома, мирные жители, частично разрушен монастырь, тяжелые ранения получил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Как сообщил 9 августа телеканалу RT глава Суджи Виталий Слащев, в городе проводится эвакуация населения в связи с обстрелами жилых кварталов. В другом крупном населенном пункте области – Коренево, также расположенном недалеко от границы с Украиной, боевых действий не ведется, но жители тоже начали его покидать, сообщил телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Президент России Владимир Путин провел 7 августа совещание по вопросам противодействия ВСУ в районе границы и помощи пострадавшим мирным жителям. Он назвал нападение на Курскую область масштабной провокацией и дал ряд поручений гражданским властям и Минобороны.