Военкор Поддубный получил ранения при обстреле машины в Курской области

Курск. Курская область. Журналист ВГТРК Евгений Поддубный попал под обстрел в Курской области. Он жив, но получил тяжелые ранения, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в приемной губернатора Курской области, у военкора диагностировали ожоги и травму головы. Он находится в больнице в Курске, его состояние оценивается как тяжелое. Планируется провести консультации по видеосвязи со столичными медиками. Также не исключена возможность перевозки Поддубного в Москву для продолжения лечения.

Остальные сотрудники съемочной группы ВГТРК, находившиеся в машине с военкором, не пострадали.

Автомобиль с журналистами был обстрелян украинскими военными 7 августа. Ряд коллег Поддубного сообщили о его гибели. К счастью, эта информация не подтвердилась.

Напомним, в ночь на 6 августа ВСУ атаковали Курскую область в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области пехотой при поддержке бронетехники. Нападению предшествовала артподготовка и налеты беспилотников.

Президент России Владимир Путин провел 7 августа совещание по вопросам противодействия ВСУ в районе границы и помощи пострадавшим мирным жителям. Он назвал нападение на Курскую область масштабной провокацией и дал ряд поручений гражданским властям и Минобороны. Как заявил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, продвижение противника остановлено. За двое суток ВСУ потеряли на границе убитыми и ранеными 315 человек.