Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В рамках обмена военнопленными в Россию вернулись два жителя Удмуртии

10:40, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В рамках обмена военнопленными в Россию вернулись два жителя Удмуртии
10:40, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
488
0
#Удмуртия\n#Россия\n#СВО\n#военнопленные
Фото: сайте Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике
488
0

Один из них был в плену ВСУ больше года.

Ижевск. Удмуртия. Ещё два уроженца Удмуртии вернулись на родину в рамках обмена военнопленными 8 февраля. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике. 

Один мужчина пробыл в плену Вооруженных сил Украины год и 4 месяца, второй боец — больше трёх месяцев. Всё это время поддерживалась связь с родственниками военнослужащих, также им оказывали правовую и психологическую поддержку, рассказал Виктор Кушко.  

Вопрос обмена пленными прорабатывался совместно с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и Минобороны страны. Сейчас всем освобожденным бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

С начала 2024 года уже прошло три обмена военнопленными, в результате которых оказались освобождены пятеро жителей Удмуртии. Очередной обмен состоялся 31 января, тогда вернулись двое уроженцев региона. 

10:40, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
488
0
#Удмуртия\n#Россия\n#СВО\n#военнопленные