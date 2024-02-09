В рамках обмена военнопленными в Россию вернулись два жителя Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Ещё два уроженца Удмуртии вернулись на родину в рамках обмена военнопленными 8 февраля. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике.

Один мужчина пробыл в плену Вооруженных сил Украины год и 4 месяца, второй боец — больше трёх месяцев. Всё это время поддерживалась связь с родственниками военнослужащих, также им оказывали правовую и психологическую поддержку, рассказал Виктор Кушко.

Вопрос обмена пленными прорабатывался совместно с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и Минобороны страны. Сейчас всем освобожденным бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

С начала 2024 года уже прошло три обмена военнопленными, в результате которых оказались освобождены пятеро жителей Удмуртии. Очередной обмен состоялся 31 января, тогда вернулись двое уроженцев региона.