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Как минимум один военнослужащий из Удмуртии вернулся домой из украинского плена

13:57, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Как минимум один военнослужащий из Удмуртии вернулся домой из украинского плена
13:57, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#военнопленные
Фото: скриншот из видео
93
0

Россия и Украина провели обмен 195 на 195.

Ижевск. Удмуртия. Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле один к одному. Домой вернулись 195 военнослужащих ВС РФ, среди которых был как минимум один житель Удмуртии. Видео с освобождёнными военнопленными опубликовал военкор Александр Коц.

На видео военкор зашёл в один из автобусов с бойцами, которые рассказали откуда они. Один из военнослужащих сказал: «республика Удмуртия. еду домой».

Обмен состоялся 31 января. Стороны вернули друг другу по 195 военнослужащих, захваченных в плен. Переговоры велись при посредничестве ОАЭ. Напомним, 24 января в Белгородской области рухнул самолёт ИЛ-76, доставлявший 65 военнопленных украинцев на обмен. Также погибли шесть членов экипажа и три конвоира.

13:57, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#военнопленные