Как минимум один военнослужащий из Удмуртии вернулся домой из украинского плена

Ижевск. Удмуртия. Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле один к одному. Домой вернулись 195 военнослужащих ВС РФ, среди которых был как минимум один житель Удмуртии. Видео с освобождёнными военнопленными опубликовал военкор Александр Коц.

На видео военкор зашёл в один из автобусов с бойцами, которые рассказали откуда они. Один из военнослужащих сказал: «республика Удмуртия. еду домой».

Обмен состоялся 31 января. Стороны вернули друг другу по 195 военнослужащих, захваченных в плен. Переговоры велись при посредничестве ОАЭ. Напомним, 24 января в Белгородской области рухнул самолёт ИЛ-76, доставлявший 65 военнопленных украинцев на обмен. Также погибли шесть членов экипажа и три конвоира.