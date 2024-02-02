Вернувшихся из украинского плена военнослужащих из Удмуртии доставят в Москву

Ижевск. Удмуртии. Из украинского плена удалось освободить двух военнослужащих из Удмуртской Республики. Обмен между Россией и Украиной состоялся 31 января. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Виктор Кушко.

Противоборствующие стороны передали друг другу по 195 военнопленных. Освобождённых россиян, среди которых есть двое жителей Удмуртии, доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в больницах Минобороны РФ. Также бойцам будет оказана психологическая помощь.