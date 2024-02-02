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Вернувшихся из украинского плена военнослужащих из Удмуртии доставят в Москву

12:20, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Вернувшихся из украинского плена военнослужащих из Удмуртии доставят в Москву
12:20, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
71
0
#Москва\n#Россия\n#СВО\n#военнопленные
Фото: ombudsman.udmurt.ru
71
0

С подконтрольной Киеву территорию вернулись 195 российских бойцов, среди которых двое жителей Удмуртии.

Ижевск. Удмуртии. Из украинского плена удалось освободить двух военнослужащих из Удмуртской Республики. Обмен между Россией и Украиной состоялся 31 января. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Виктор Кушко.

Противоборствующие стороны передали друг другу по 195 военнопленных. Освобождённых россиян, среди которых есть двое жителей Удмуртии, доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в больницах Минобороны РФ. Также бойцам будет оказана психологическая помощь.

12:20, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
71
0
#Москва\n#Россия\n#СВО\n#военнопленные