Превышающий вес ручной клади известный кот Виктор из Владивостока скончался

Владивосток. Приморский край. Во Владивостоке умер кот Виктор, который приобрел славу из-за инцидента, когда животное не пустили на самолет. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В ноябре 2019 года владелец кота Михаил Галин должен был лететь с питомцем из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Проблемы возникли в Шереметьево, когда сотрудница аэропорта заявила, что домашнего любимца не пустят в салон. Выяснилось, что из-за своего веса животное должно лететь в багажном отделении. Мужчина был недоволен этим предложением и отказался лететь.

Тогда Михаил Галин нашел похожую кошку Фиби, которая была легче кота. Дублёрша прошла проверку в аэропорту, после чего её подменили на Виктора и кот вместе с хозяином благополучно улетел во Владивосток. Но позже авиакомпания все же узнала о хитрости пассажира и лишила его всех бонусных миль.

Михаил Галин заявил, что его звездный питомец скончался 5 января. Мужчина отметил, что его кот «сделал для этого мира больше, чем многие люди».