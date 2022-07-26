Россия покинет МКС после 2024 года

Москва. После 2024 года Россия перестанет участвовать в проекте Международной космической станции (МКС). Об этом заявил новый руководитель Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Перед этим наша страна выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами, заверил бывший вице-премьер.

Также он напомнил, что к 2024 году Россия начнет работы над созданием собственной орбитальной станции.

Напомним, Юрий Борисов был назначен главой Роскосмоса 15 июля. До этого он курировал оборонно-промышленный комплекс в ранге вице-премьера правительства.