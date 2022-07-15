Новым руководителем госкорпорации Роскосмос назначили Юрия Борисова

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера правительства Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации Роскосмос. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

Ранее стало известно об уходе в отставку прежнего руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Наша справка: Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в городе Вышний Волочек Тверской области.

Окончил Калининское суворовское военное училище (1974 год), Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978 год) и МГУ им. М. В. Ломоносова (1985 год).

С 1978 по 1998 год проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации. С 1998 по 2004 год работал генеральным директором ЗАО «Научно-технический центр «Модуль». В Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 год занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности. С июля 2008 года по март 2011 был заместителем министра промышленности и торговли России.

С марта 2011 года – первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве.

С 15 ноября 2012 года – замминистра обороны России.

18 мая 2018 года назначен вице-премьером правительства.

Имеет ученую степень доктора технических наук.