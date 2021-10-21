Искусственный интеллект научился сортировать мусор

Нейронные сети так же, как и мозг человека, учатся на примерах.

Искусственный интеллект научили сортировать мусор. Материал на эту тему подготовили корреспонденты Plus-one.ru.

Компания Nevlabs, основателем которой является Александр Неволин, занимается разработкой оборудования для сортировки мусора на базе искусственного интеллекта.

Для сортировки отходов компания использует сверточные нейронные сети. Их идею человек перенял у самой природы. Зрение людей и животных тоже представляет собой многослойную нейронную сеть. Первый слой распознает самые простые объекты, например линии и точки. Далее нейронная сеть распознает более сложные объекты. Например, геометрические фигуры. Так происходит вплоть до конечного слоя, который выдает итоговый ответ — что за объект перед нами.

Нейронные сети так же, как и мозг человека, учатся на примерах. «Мы демонстрируем им множество фотографий с пометками: к примеру, «это прозрачная ПЭТ-бутылка» или «это зеленая ПЭТ-бутылка с термоусадочной этикеткой». В показанных изображениях нейронная сеть находит закономерности. Это позволяет ей распознавать те объекты, которые она раньше не видела», — рассказал порталу Александр Неволин.

Сердцем, а точнее — мозгом такой сортировочной установки является электрошкаф с компьютером, на котором установлены основное программное обеспечение и подсистема технического зрения. Получая данные с камеры и набора датчиков, нейронная сеть распознает отходы и передает данные главному ПО. Он, в свою очередь, дает команду на физический отбор интересующих нас фракций.

Помимо того, что отходы в данном случае не нужно перебирать вручную, такая разработка отличается неприхотливостью, низким энергопотреблением, возможностью выполнения индивидуальных задач.