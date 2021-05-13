В России могут полностью запретить добычу китов и дельфинов

Об этом заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.



Москва. Россия может отказаться от добычи китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. С такой инициативой выступил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 13 мая, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что ранее в нашей стране ужесточили требования к вылову китообразных для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.

«Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов», - приводит агентство слова Мишустина. Речь идет о полном запрете на добычу этих животных.

Как напоминает Лента.ру, 27 апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, исключающий вылов китов и дельфинов в промышленных целях и в рамках прибрежного рыболовства.

Добавим, в марте этого года Минсельхоз России обнародовал законопроект о запрете вывоза из России дельфинов и китов.