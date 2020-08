Фокусы и животные: собака подскочила от увиденного

Хозяйка решила показать своему питомцу фокус: встать перед собакой, то прячась, то выглядывая из-под огромной простыни. В какой-то момент девушка резко скидывает ткань на пол и исчезает. Пес в недоумении и напуган, а потому подпрыгивает от неожиданности и начинает лаять. Пользователи сразу оценили преданность животного:



— клаааасс;



— реакция собаки милая;



— ути маленький, потерял.

Впрочем, показывают фокусы животным не так уж и редко. Некоторые пользователи даже запускали флешмоб «Исчезновение на глазах у собаки». Так, кто-то из четвероногих просто недоумевает и сидит на месте, кто-то беспокойно ищет своего хозяина, а кто-то вздрагивает от неожиданности. А вот коты (они тоже стали участниками эксперимента) проявляют, в основном, обычное любопытство.

