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В Мексике медведь пришел в ресторан и напал на посетительницу

11:52, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Мексике медведь пришел в ресторан и напал на посетительницу
11:52, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Мексика\n#рестораны\n#видео\n#животные\n#медведи
Источник фото: pxhere.com
81
0

Инцидент попал на видео.

Сан-Педро-Гарса-Гарсия. Мексика. Необычный посетитель устроил дебош в мексиканском ресторане. На посетительницу заведения напал медведь-барибал, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в отеле Chipinque в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия и попал на видео. Проголодавшегося черного медведя привлек, вероятно, запах еды. Хищник нагло зашел на террасу и направился к одному из накрытых столиков, за которым сидели мужчина и женщина. Не тяготясь условностями, зверь начал доедать остатки ужина пары с тарелок. 

Люди за столом замерли от неожиданности. Раньше посетителей опомнились сотрудники ресторана. Они начали окружать животное, намереваясь его прогнать. Пока они собирались с духом, медведь закончил трапезу и отвалился от стола. При этом он ненароком задел когтями лицо женщины. Лишь после этого дама ретировалась в безопасное место. Позднее на лице у нее нашли несколько царапин. Косолапого дебошира из ресторана в итоге выгнали. 

11:52, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Мексика\n#рестораны\n#видео\n#животные\n#медведи