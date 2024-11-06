В Мексике медведь пришел в ресторан и напал на посетительницу

Сан-Педро-Гарса-Гарсия. Мексика. Необычный посетитель устроил дебош в мексиканском ресторане. На посетительницу заведения напал медведь-барибал, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в отеле Chipinque в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия и попал на видео. Проголодавшегося черного медведя привлек, вероятно, запах еды. Хищник нагло зашел на террасу и направился к одному из накрытых столиков, за которым сидели мужчина и женщина. Не тяготясь условностями, зверь начал доедать остатки ужина пары с тарелок.

Люди за столом замерли от неожиданности. Раньше посетителей опомнились сотрудники ресторана. Они начали окружать животное, намереваясь его прогнать. Пока они собирались с духом, медведь закончил трапезу и отвалился от стола. При этом он ненароком задел когтями лицо женщины. Лишь после этого дама ретировалась в безопасное место. Позднее на лице у нее нашли несколько царапин. Косолапого дебошира из ресторана в итоге выгнали.