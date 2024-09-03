Жители Глазова могут стать частью видео о своем городе

Глазов. Удмуртия. Жители Глазова могут поучаствовать в съемках видео о своём городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Власти Глазова решили сделать ролик для специалистов, инженеров, врачей и студентов, которых будут приглашать жить и учиться в городе. Также запись хотят показывать и инвесторам, которые планируют создать в Глазове рабочие места.

В видео планируется рассказать о предприятиях Глазова, развивающемся бизнесе, образовании, работе творческих коллективов и о местных жителях.

Горожане могут стать частью этого проекта. Для этого нужно снять видеообращение и рассказать в нём о городе, любимом месте в нём, о своей работе, городской жизни, и о том, за что можно полюбить Глазов. Свои впечатления можно выразить творчески, например, прочитать монолог или стихи, сделать селфи, спеть песню или даже составить видеонарезку с любимыми местами города под музыку.

Организаторы просят завершить видео словами: «Глазов – это…» и назвать свою ассоциацию с городом.

Отмечается, что видеозапись должна идти не больше 5 минут. Формат — горизонтальный. Материал или ссылку на файл, куда он загружен, следует присылать в личные сообщения группы администрации Глазова в соцсети «ВКонтакте» или на электронную почту: info_glazov@bk.ru.

Самые лучшие признания в любви к Глазову и попадут в видео.

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