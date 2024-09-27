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Подглядывавший за няней через видеокамеру американец лишился 2,8 миллионов долларов

15:57, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Подглядывавший за няней через видеокамеру американец лишился 2,8 миллионов долларов
15:57, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#США\n#Нью-Йорк\n#видео\n#камеры\n#шпионаж\n#девушки\n#няня\n#слежка\n#суд\n#компенсация
Фото: pxhere.com
32
0

Раскрывшей секрет своего нанимателя девушке пришлось бежать от него через окно.

Нью-Йорк. США. Целое состояние отсудила у бывшего работодателя молодая женщина, устроившаяся няней детей ресторатора Майкла Эспозито из Нью-Йорка. За тайную видеосъемку бизнесмену пришлось заплатить 2,78 млн долларов (почти 257 млн рублей), пишет Газета.ру со ссылкой на New York Post.

В суде было доказано, что с 2021 года мужчина следил за уроженкой Колумбии Келли Андраде через видеокамеру, замаскированную под пожарный сигнализатор. Девушка заподозрила неладное, обратив внимание на частоту, с которой хозяин дома проверяет состояние детектора. Вскрыв устройство, няня поняла, что за ней следят – на карте памяти шпионского устройства содержались сотни записей, в том числе откровенного содержания. Тем временем Эспозито догадался, что его секрет раскрыт, приехал домой и начал ломиться в комнату гувернантки. Келли перепугалась и бежала из особняка предпринимателя через окно. Позднее она обратилась в полицию. 

Работодателя арестовали, он во всем сознался и выплатил крупную компенсацию пострадавшей.

15:57, 27 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#США\n#Нью-Йорк\n#видео\n#камеры\n#шпионаж\n#девушки\n#няня\n#слежка\n#суд\n#компенсация