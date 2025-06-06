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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вице-премьер Удмуртии показала, как готовить плов

11:32, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Вице-премьер Удмуртии показала, как готовить плов
11:32, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
243
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#Ижевск\n#руководство\n#видео\n#кулинария
Источник фото: скриншот из видео
243
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Наталья Тойкина выложило короткое видео в своём канале.

Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер Удмуртии показала, как она готовит плов. Видео Наталья Тойкина выложила в своём ТГ-канале.

В коротком ролике заместитель председателя правительства Удмуртии в фартуке «Пышка» показала все этапы приготовления этого блюда: от нарезки мяса для плова до добавления риса на сковороду. 

«Плов по-домашнему: невероятно вкусно!», — написала вице-премьер.

Комментаторы оценили видео и предложили Наталье Тойкиной запустить кулинарное шоу.

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11:32, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
243
0
#Ижевск\n#руководство\n#видео\n#кулинария