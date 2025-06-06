Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер Удмуртии показала, как она готовит плов. Видео Наталья Тойкина выложила в своём ТГ-канале.

В коротком ролике заместитель председателя правительства Удмуртии в фартуке «Пышка» показала все этапы приготовления этого блюда: от нарезки мяса для плова до добавления риса на сковороду.

«Плов по-домашнему: невероятно вкусно!», — написала вице-премьер.

Комментаторы оценили видео и предложили Наталье Тойкиной запустить кулинарное шоу.