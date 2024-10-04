Фотоловушка в Воткинском районе засняла поедающего яблоки медведя

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе медведь попал в фотоловушку местного жителя. Видео с косолапым опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Андрей Котляков.

Он рассказал, что животное попало на камеру утром 3 октября, за несколько часов до визита самого Андрея.

Мишка старательно всё обнюхивал, а когда нашёл оставленные на земле яблоки, улёгся перед камерой и принялся поедать плоды один за другим.

«Ну ты это, заходи, если что», — почти добавил он на последних секундах», — пишет Андрей Котляков.