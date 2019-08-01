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Два самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

10:25, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Два самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
10:25, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
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#лес\n#Минобороны\n#Красноярск\n#самолёты\n#пожары
Фото: wikimedia.org
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Режим ЧС введён в четырёх субъектах страны.

Красноярск. Два самолёта Ил-76 Минобороны России вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров. Как передаёт РИА Новости, каждый борт несёт 42 тонны воды.

«Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 километров северо-восточнее Красноярска», — сказали в министерстве обороны.

Всего ожидается, что пожары под Красноярском будут одновременно тушить до пяти самолетов Ил-76. По данным федеральной авиалесоохраны на начало августа, в России горит почти 2,8 млн гектар леса. Режим ЧС в связи с лесными пожарами ввели в четырёх субъектах страны: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

10:25, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
110
0
#лес\n#Минобороны\n#Красноярск\n#самолёты\n#пожары

 

 

 


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