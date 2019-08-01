Два самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Режим ЧС введён в четырёх субъектах страны.



Красноярск. Два самолёта Ил-76 Минобороны России вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров. Как передаёт РИА Новости, каждый борт несёт 42 тонны воды.

«Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 километров северо-восточнее Красноярска», — сказали в министерстве обороны.

Всего ожидается, что пожары под Красноярском будут одновременно тушить до пяти самолетов Ил-76. По данным федеральной авиалесоохраны на начало августа, в России горит почти 2,8 млн гектар леса. Режим ЧС в связи с лесными пожарами ввели в четырёх субъектах страны: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.