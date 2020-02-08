В России эксперты назвали вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Для этого надо иметь образование.

Москва. Россия. В России каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Как передаёт «Российская газета», большинство «дорогих» вакансий предназначены для высшего менеджмента.

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.

Так, больше всего работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода — 800 тысяч рублей в месяц. Столько же — генеральному директору / CEO в Новосибирске. Советник генерального директора по работе с банками в Москве может рассчитывать на получение 500 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

От 400 тысяч до миллиона рублей можно заработать на должности E-commerce-директор в столице, от 400 тысяч до 650 тысяч — директора по производству в Екатеринбурге. Кроме того, 400 тысяч на руки можно получать, если устроиться финансовым директором в Москве, от 400 до 450 тысяч до вычета налогов — главным геологом на Чукотке.

Также есть вакансии для старшего quant-исследователя в Москве (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), CRM разработчика (от 345 тысяч), IT-директора в Санкт-Петербурге и директора департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч). Трудоустроившись консультантом SAP SD/MM в северной столице, Solution Architect там же, директором в культурно-образовательный центр «Этномир» в Калужской области, личным ассистентом / репетитором английского для бизнесмена в Ижевске, можно зарабатывать по 250 тысяч рублей в месяц.