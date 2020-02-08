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В России эксперты назвали вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

20:55, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
В России эксперты назвали вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
20:55, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
174
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#зарплата\n#Россия\n#работа\n#достаток\n#вакансии
Фото: pixabay.com
174
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Для этого надо иметь образование.

Москва. Россия. В России каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Как передаёт «Российская газета», большинство «дорогих» вакансий предназначены для высшего менеджмента.

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.

Так, больше всего работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода — 800 тысяч рублей в месяц. Столько же — генеральному директору / CEO в Новосибирске. Советник генерального директора по работе с банками в Москве может рассчитывать  на получение 500 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

От 400 тысяч до миллиона рублей можно заработать на должности E-commerce-директор в столице, от 400 тысяч до 650 тысяч — директора по производству в Екатеринбурге. Кроме того, 400 тысяч на руки можно получать, если устроиться финансовым директором в Москве, от 400 до 450 тысяч до вычета налогов — главным геологом на Чукотке.

Также есть вакансии для старшего quant-исследователя в Москве (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), CRM разработчика (от 345 тысяч), IT-директора в Санкт-Петербурге и директора департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч). Трудоустроившись консультантом SAP SD/MM в северной столице, Solution Architect там же, директором в культурно-образовательный центр «Этномир» в Калужской области, личным ассистентом / репетитором английского для бизнесмена в Ижевске, можно зарабатывать по 250 тысяч рублей в месяц.

20:55, 08 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#зарплата\n#Россия\n#работа\n#достаток\n#вакансии

 

 

 


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