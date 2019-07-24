Госдума России приняла закон о запрете микрокредитов под залог жилья

Также ужесточились требования к минимальному размеру капитала микрокредитных компаний.

Москва. Госдума России приняла в окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. Об этом сообщила RT в среду, 24 июля.

«Принятый Государственной думой закон позволяет не допустить ситуации, когда человек теряет своё единственное жильё из‑за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Принятые поправки также предусматривают дополнительные возможности для самих микрофинансовых организаций по идентификации клиентов с помощью государственных информационных систем.

Кроме того, ужесточаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании: 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным повышением до 5 млн рублей к 1 июля 2024 года.

https://russian.rt.com/russia/news/652738-gosduma-mikrokredity-zakon