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Госдума России приняла закон о запрете микрокредитов под залог жилья

16:58, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Госдума России приняла закон о запрете микрокредитов под залог жилья
16:58, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
563
0
#кредиты\n#жилье\n#Москва\n#долги\n#финансы и деньги\n#Госдума\n#залог
Фото: pixabay.com
563
0

Также ужесточились требования к минимальному размеру капитала микрокредитных компаний.

Москва. Госдума России приняла в окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья. Об этом сообщила RT в среду, 24 июля.

«Принятый Государственной думой закон позволяет не допустить ситуации, когда человек теряет своё единственное жильё из‑за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Принятые поправки также предусматривают дополнительные возможности для самих микрофинансовых организаций по идентификации клиентов с помощью государственных информационных систем.

Кроме того, ужесточаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании: 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным повышением до 5 млн рублей к 1 июля 2024 года.

https://russian.rt.com/russia/news/652738-gosduma-mikrokredity-zakon

16:58, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
563
0
#кредиты\n#жилье\n#Москва\n#долги\n#финансы и деньги\n#Госдума\n#залог

 

 

 


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