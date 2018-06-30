Президент России утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы

Ранее Сбербанк предложил ввести лимит на объём наличных операций.

Москва. Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Как сообщает газета «Взгляд», документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе добавлена рекомендация для Совета Федерации, Государственной думы, Верховного суда, Счётной палаты, Центрального банка и Центральной избирательной комиссии обеспечить реализацию плана.

Сообщается, что ранее в Сбербанке России заявили, что в борьбе с коррупцией сможет помочь лимит на объём наличных операций физических лиц.