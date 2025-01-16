Еще двух подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ задержали в Москве

Москва. Еще двух соучастников, подозреваемых в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игоря Кириллова, задержали в Москве. Об этом сообщил «Интерфакс».

«В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта», – рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По её словам, обоим обвиняемым уже предъявлены обвинения. Возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.

Петренко рассказала, что деньги для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. Падиев лично приехал в хостел, оплатил номер, снял на видео внутреннюю и внешнюю обстановку. После в одном из торговых центров он передал Курбонову ключи от убежища.

По версии следствия, после совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись.

По словам Петренко, устанавливаются все причастные к подготовке и осуществлению теракта лица, в том числе его заказчики и организаторы.

Напомним, что взрыв, при котором погиб Игорь Кириллов и его помощник, произошел утром 17 декабря. На следующий день был задержан подозреваемый в совершении теракта гражданин Узбекистана. На допросе он признался, что был завербован украинскими спецслужбами.