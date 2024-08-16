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Три человека упали в яму с кипятком и погибли в Новосибирске

14:32, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Три человека упали в яму с кипятком и погибли в Новосибирске
14:32, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
155
0
#Новосибирск\n#трагедия\n#гибель людей\n#водопровод\n#авария\n#Следственный комитет\n#ожоги
Фото: t.me/nsksledcom
155
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Трагический инцидент произошел в подвале лицея.

Новосибирск. Новосибирская область. Дело о гибели троих человек в яме с кипятком будет разбирать суд в Новосибирске. Трагедия разыгралась в лицее, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В октябре 2021 года в подвале учебного заведения произошел порыв трубопровода. Горячая вода размыла грунт под полом, там образовалась яма, заполненная кипятком. Прибывшие на вызов двое сотрудников теплосетевой компании и сотрудник учреждения начали осматривать место протечки. При этом обрушилось перекрытие помещения подвала. Трое мужчин упали в горячую воду, где получили ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие в итоге скончались в медицинских учреждениях города.

В трагедии обвиняют бывшего директора лицея. В отношении нее возбуждено уголовное дело, материалы переданы в суд.

14:32, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
155
0
#Новосибирск\n#трагедия\n#гибель людей\n#водопровод\n#авария\n#Следственный комитет\n#ожоги