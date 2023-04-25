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Больше 20 домов загорелись в поселке на севере Свердловской области

17:50, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Больше 20 домов загорелись в поселке на севере Свердловской области
17:50, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Свердловская область\n#Урал\n#МЧС\n#спасатели\n#эвакуация\n#пожар
Фото: 66.mchs.gov.ru
71
0

Эвакуировано 27 жителей, в том числе 3 детей.

Таежный. Свердловская область. Крупный пожар вспыхнул на севере Свердловской области. 25 апреля в поселке Таежный Махневского муниципального образования загорелись несколько строений, сообщили в региональном управлении МЧС. 

К прибытию пожарных пылал 21 дом, в том числе 16 жилых. Спасатели эвакуировали 27 жителей, трое из которых – дети, в пункт временного размещения.

Огонь тушат более 30 человек с 10 единицами техники. На помощь им отправлен вертолет.

17:50, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Свердловская область\n#Урал\n#МЧС\n#спасатели\n#эвакуация\n#пожар