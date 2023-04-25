Больше 20 домов загорелись в поселке на севере Свердловской области

Таежный. Свердловская область. Крупный пожар вспыхнул на севере Свердловской области. 25 апреля в поселке Таежный Махневского муниципального образования загорелись несколько строений, сообщили в региональном управлении МЧС.

К прибытию пожарных пылал 21 дом, в том числе 16 жилых. Спасатели эвакуировали 27 жителей, трое из которых – дети, в пункт временного размещения.

Огонь тушат более 30 человек с 10 единицами техники. На помощь им отправлен вертолет.