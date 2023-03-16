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В Екатеринбурге двое детей три дня жили в квартире с телами мёртвых родителей

10:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Екатеринбурге двое детей три дня жили в квартире с телами мёртвых родителей
10:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
665
0
#Екатерибург\n#гибель людей\n#дети
Фото: ИА "Сусанин"
665
0

Малышей госпитализировали с обезвоживанием.

Екатеринбург. Свердловская область. В Екатеринбурге госпитализировали двоих детей с сильным обезвоживанием, которые жили с телами родителей несколько дней. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал E1.RU. 

В региональном Минздраве отметили, что состояние детей стабильное. Они находятся под присмотром врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Родственники намерены забрать детей к себе после их лечения.

Как сообщало издание накануне, в съёмной квартире на улице Таганской соседи услышали крики детей. После того, как обращения в полицию и МЧС не принесли успеха, они сами взломали дверь в квартиру и обнаружили двухлетнего мальчика и его младшую сестрёнку рядом с умершими родителями. В таком состоянии дети провели три дня. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели супругов.

10:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
665
0
#Екатерибург\n#гибель людей\n#дети