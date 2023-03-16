В Екатеринбурге двое детей три дня жили в квартире с телами мёртвых родителей

Екатеринбург. Свердловская область. В Екатеринбурге госпитализировали двоих детей с сильным обезвоживанием, которые жили с телами родителей несколько дней. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал E1.RU.

В региональном Минздраве отметили, что состояние детей стабильное. Они находятся под присмотром врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Родственники намерены забрать детей к себе после их лечения.

Как сообщало издание накануне, в съёмной квартире на улице Таганской соседи услышали крики детей. После того, как обращения в полицию и МЧС не принесли успеха, они сами взломали дверь в квартиру и обнаружили двухлетнего мальчика и его младшую сестрёнку рядом с умершими родителями. В таком состоянии дети провели три дня. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели супругов.