Теннисистке Елене Весниной вернули пропавшие олимпийские медали

Награды были украдены в сентябре.



Москва. Злоумышленники, обокравшие олимпийскую чемпионку Елену Веснину, вернули спортсменке награды. Об этом теннисистка написала на своей странице в Instagram, пишет «Российская газета».

По словам Весниной, вечером 2 ноября курьер передал охране букет цветов и коробку конфет, которые просил передать спортсменке неизвестный. В коробке девушка нашла обе пропавшие медали и перстень, подаренный ей на Олимпийских играх 2016 года. Никаких записок с объяснением произошедшего в коробке и букете не было.

«Романтики с большой дороги», — прокомментировала чемпионка поступок воров.

Награды Веснина отдала полиции для проведения экспертизы. Розыск злоумышленников продолжается.

Напомним, спортсменку обокрали в сентябре в Подмосковье. Помимо медалей, пропали драгоценности.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебряный призер Олимпиады в Токио.