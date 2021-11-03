Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Теннисистке Елене Весниной вернули пропавшие олимпийские медали

16:24, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Теннисистке Елене Весниной вернули пропавшие олимпийские медали
16:24, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
76
0
#спорт\n#происшествие\n#теннис\n#спортсмены\n#кража\n#драгоценности\n#награды\n#медали
Фото: instagram.com/vesnushka86
76
0

Награды были украдены в сентябре.

Москва. Злоумышленники, обокравшие олимпийскую чемпионку Елену Веснину, вернули спортсменке награды. Об этом теннисистка написала на своей странице в Instagram, пишет «Российская газета».

По словам Весниной, вечером 2 ноября курьер передал охране букет цветов и коробку конфет, которые просил передать спортсменке неизвестный. В коробке девушка нашла обе пропавшие медали и перстень, подаренный ей на Олимпийских играх 2016 года. Никаких записок с объяснением произошедшего в коробке и букете не было.

«Романтики с большой дороги», — прокомментировала чемпионка поступок воров.

Награды Веснина отдала полиции для проведения экспертизы. Розыск злоумышленников продолжается.

Напомним, спортсменку обокрали в сентябре в Подмосковье. Помимо медалей, пропали драгоценности.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебряный призер Олимпиады в Токио.

16:24, 03 ноября, 2021
Евгений Кандаков
76
0
#спорт\n#происшествие\n#теннис\n#спортсмены\n#кража\n#драгоценности\n#награды\n#медали
?>