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Российские туристы отравились в одном из отелей Хургады

12:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
Российские туристы отравились в одном из отелей Хургады
12:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
147
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#Турция\n#Россия\n#отравление
Фото: pixabay.com
147
0

Гостиницу закрыли.

Хургада. Турция. Число пострадавших от отравления в отеле Хургады выросло до 40 человек. Гостиницу закрыли за нарушение санитарных норм, пишет «МИР 24».

Отель на четыре звезды закрыли на неопределённый срок по прикаказу прокуратуры. 40 человек попали в больницу, четыре из них уже оправились от последствий отравления и были выписаны. В настоящий момент угрозы жизни пациентам нет.

Пострадавших туристов могут выписать уже в понедельник. Точная причина отравления пока не установлена.

12:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
147
0
#Турция\n#Россия\n#отравление
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