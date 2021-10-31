Российские туристы отравились в одном из отелей Хургады

Гостиницу закрыли.





Хургада. Турция. Число пострадавших от отравления в отеле Хургады выросло до 40 человек. Гостиницу закрыли за нарушение санитарных норм, пишет «МИР 24».

Отель на четыре звезды закрыли на неопределённый срок по прикаказу прокуратуры. 40 человек попали в больницу, четыре из них уже оправились от последствий отравления и были выписаны. В настоящий момент угрозы жизни пациентам нет.

Пострадавших туристов могут выписать уже в понедельник. Точная причина отравления пока не установлена.