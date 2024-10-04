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Сотрудник службы безопасности Запорожской АЭС погиб при подрыве автомобиля

13:04, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Сотрудник службы безопасности Запорожской АЭС погиб при подрыве автомобиля
13:04, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожье\n#Следственный комитет\n#автомобиль\n#взрыв\n#теракт\n#гибель человека\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
101
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Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

Энергодар. Запорожская область. Автомобиль начальника группы пропусков управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) взорвался в Энергодаре Запорожской области. Мужчина получил травмы и скончался в больнице, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. По версии правоохранительных органов, машину заминировали неизвестные 4 октября. Самодельное взрывное устройство сработало, когда мужчина сел в салон автомобиля.

13:04, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожье\n#Следственный комитет\n#автомобиль\n#взрыв\n#теракт\n#гибель человека\n#СВО\n#спецоперация