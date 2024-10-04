Сотрудник службы безопасности Запорожской АЭС погиб при подрыве автомобиля

Энергодар. Запорожская область. Автомобиль начальника группы пропусков управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) взорвался в Энергодаре Запорожской области. Мужчина получил травмы и скончался в больнице, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. По версии правоохранительных органов, машину заминировали неизвестные 4 октября. Самодельное взрывное устройство сработало, когда мужчина сел в салон автомобиля.