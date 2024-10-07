Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Три человека могли пострадать при пожаре на нефтебазе в Феодосии

12:47, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Три человека могли пострадать при пожаре на нефтебазе в Феодосии
12:47, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
115
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#беспилотники\n#ракеты\n#спецоперация\n#СВО\n#взрыв\n#пожар\n#пострадавшие\n#эвакуация
Фото: pxhere.com
115
0

Эвакуированы жители близлежащих домов.

Феодосия. Крым. В результате пожара на нефтебазе в крымской Феодосии пострадали три человека. Об этом со ссылкой на неофициальные данные сообщает телеграм-канал Baza, пишет Лента.ру.

При этом состояние как минимум одного из них потребовало госпитализации, добавляет издание. 

Нефтебаза в Феодосии загорелась в ночь на 7 октября, пожару предшествовали взрывы. Возле объекта перекрыто движение по двум улицам, в городе объявлен режим ЧС техногенного характера. Развернуты пункты временного размещения эвакуированных. В них были доставлены 38 жителей близлежащих к нефтебазе домов, написал в своем телеграм-канале глава города Игорь Ткаченко. Также сообщается о приостановке движения поездов на участке Феодосия-Владиславовка.

Причиной возгорания, по данным СМИ, мог стать обстрел ВСУ. Официального подтверждения этой информации нет. По данным Минобороны в ночь 7 октября над Крымом сбили 12 беспилотников. 

12:47, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
115
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#беспилотники\n#ракеты\n#спецоперация\n#СВО\n#взрыв\n#пожар\n#пострадавшие\n#эвакуация