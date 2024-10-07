Три человека могли пострадать при пожаре на нефтебазе в Феодосии

Феодосия. Крым. В результате пожара на нефтебазе в крымской Феодосии пострадали три человека. Об этом со ссылкой на неофициальные данные сообщает телеграм-канал Baza, пишет Лента.ру.

При этом состояние как минимум одного из них потребовало госпитализации, добавляет издание.

Нефтебаза в Феодосии загорелась в ночь на 7 октября, пожару предшествовали взрывы. Возле объекта перекрыто движение по двум улицам, в городе объявлен режим ЧС техногенного характера. Развернуты пункты временного размещения эвакуированных. В них были доставлены 38 жителей близлежащих к нефтебазе домов, написал в своем телеграм-канале глава города Игорь Ткаченко. Также сообщается о приостановке движения поездов на участке Феодосия-Владиславовка.

Причиной возгорания, по данным СМИ, мог стать обстрел ВСУ. Официального подтверждения этой информации нет. По данным Минобороны в ночь 7 октября над Крымом сбили 12 беспилотников.